Von Beginn an störten die Chemnitzer früh und wollten Jena zu Fehlern zwingen. Doch die Gäste sorgten ihrerseits für Gefahr. Einen Freistoß von Nico Hammann fingerte Jakub Jakubov ins Toraus. Der darauffolgende Eckball von Hammann landete verlängert durch Maximilian Rohr bei Raphael Obermair. Dessen Kopfball parierte Jakubov auf der Linie glänzend (16.). Von der rechten Seite segelte neun Minuten später erneut eine Ecke von Hammann herein und nun vollendete Obermair aus acht Metern - 0:1. Vielen Aktionen auf beiden Seiten fehlte in einer intensiven Partie der letzte Pass.