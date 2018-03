Dreimal Pfosten vor der Pause für den CFC

Die aufregendste Szene der ersten 45 Minuten gab es schon in Minute acht: Ein 18-m-Freistoß von Reinhardt sprang an den linken Innenpfosten des HFC-Tores, ging von da an den rechten Pfosten, wo Frahn den Ball ans Knie bekam - kein Tor. Eine spektakuläre Situation. Das Spiel hatte sofort Drive. Zunächst drückte vor allem Chemnitz aufs Gaspedal. Baumgart setzte sich gegen Lindenhahn links durch und schob die Kugel mit Effet an den rechten Pfosten (19.). Dazwischen war Halles Ajani nicht zu halten, sein wuchtiger 17-m-Schuss flog nur knapp drüber (14.). Die stürmische Anfangsphase war nach gut 25 Minuten zuende. HFC-Verteidiger Fabian Franke knickte nach einer Flanke um und musste vom Platz getragen. Die Diagnose lautete: Innenbandriss im Sprunggelenk. Mehr als Halbchancen sahen die 7.719 Zuschauer bis zur Pause nicht mehr. Halle bekam insgesamt mehr Zugriff.

CFC-Angreifer Daniel Frahn (re.) verpasste zunächst nach einem Freistoß unglücklich das 1:0. Eine außergewöhnliche Situation. Bildrechte: Picture Point

Aydins Chance in der Nachspielzeit

Kurz nach dem Wechsel war es dann aus Sicht des CFC so weit: Nach Vorarbeit von Slawow von rechts blieb Frahn vor Schnitzler eiskalt und vollendete zum 1:0 (48.), das erste Tor des Angreifers 2018. Danach hatte Halle mehr und mehr den Ball, zunächst fehlten zumeist aber zündende Ideen. Chemnitz konterte, als Frahn rechts frei durch war, scheiterte er an den Fingern von Schnitzler (67.). Das 2:0 hätte Chemnitz gut getan. Zumal die Gastgeber danach noch passiver wurden. Der Druck des Gewinnenmüssens schien auf dem Team von David Bergner zu lasten. In der 73. Minute verabschiedete sich CFC-Kapitän Endres verletzt. Für ihn kam Mbende. Das brauchte weitere Unruhe. Die Gäste konnten sich zu einfach an den Strafraum spielen. Und so war der Ausgleich dann keine große Überraschung mehr: Tittel wehrte einen 16-m-Schuss von El-Helwe ab, Zenga staubte ab (79.). Einen Abseitsverdacht konnten die TV-Bilder nicht belegen. Chemnitz bäumte sich noch einmal auf. In der Nachspielzeit stand Joker Aydin ganz schön frei, aber der Ex-Erfurter bekam den Ball aus 15 m nicht an Schnitzler vorbei. Der CFC verpasste eine Chance, den Abstand zu verringern und noch einmal für Rückenwind im Endspurt zu sorgen. Auf die Sportfreunde Lotte hat die Bergner-Elf aktuell sieben Punkte Rückstand, bei einem Spiel weniger. Nun geht es gegen Schlusslicht Bremen II und dann in zwei Wochen nach Lotte.

Frahns 1:0 reichte am Ende nicht. Bildrechte: Picture Point

Das sagten die Trainer: