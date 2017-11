Chemnitz nur zu Beginn überzeugend

Die "Himmelblauen" begannen mit einer Änderung: Scheffel rückte für Mlynikowski in die Startelf. Zu Beginn sahen die gut 5.500 Fans eine muntere Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Die beste für den CFC vergab Leutenecker, der nach Vorlage von Hansch aus spitzem Winkel ans Außennetz schoss (18.), für Würzburg zielte Mast, der in eine Eingabe von Müller reinrutschte, knapp drüber (13.). Nach einer kurzen Verschnaufpause wurde Würzburg zum Ende der ersten Hälfte besser, sodass Chemnitz in der Abwehr mehr gefordert wurde. Keeper Kunz verhinderte das 0:1 mit einer starken Parade gegen einen Schuss von Kickers-Akteur Wagner aus etwa 20 Metern.



Ex-Auer Skarlatidis schießt Würzburg zum Auswärtssieg

Der Ex-Auer Skarlatidis erzielte zwei Treffer Bildrechte: Picture Point Zur Pause blieb CFC-Kapitän Endres verletzt in der Kabine. Das Fehlen machte sich bemerkbar, da Chemnitz den Gästen nun immer mehr Räume ließ. Dies nutzten die Gäste aus und gingen durch einen Doppelschalg des Ex-Auers Skarlatidis per Distanzschuss und Schuppan per Kopf mit 2:0 in Führung. In der Folge waren die Hausherren bemüht, den Anschluss zu erzielen. Gegen sicher stehende Würzburger, die nichts zuließen, war Chemnitz aber zu harmlos. Kurz vor dem Ende erhöhte Skarlatidis mit seinem dritten Tor noch auf 3:0, was zugleich der Endstand war.

Stimmen zum Spiel