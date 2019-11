Aluminium auf beiden Seiten

Im Zwickauer Stadion ging das Enochs-Team mit breiter Brust in die Partie und drückte das Gäste-Team aus Großaspach sofort in ihre eigene Hälfte. Folgerichtig hatte Elias Huth die erste Großchance der Begegnung. Nach einem langen und öffnenden Pass enteilte der Stürmer seinen Mitspielern, scheiterte jedoch im Abschluss am stark reagierenden SG-Keeper Maximilian Reule (11.). Danach nahm das Spieltempo etwas ab. Beide Teams neutralisierten sich weitestgehend und setzten immer wieder offensive Nadelstiche.

So gab es für die Zwickau-Anhänger eine kleinen Schreckensmoment. Der „Dorfklub“ ging fast aus dem Nichts in Führung. Dimitry Imbongo setzte sich nach einem Laufpass im Strafraum durch. Nur FSV-Torhüter Johannes Brinkies konnte den Rückstand noch verhindern (18.).

Danach waren die Zwickauer wieder am Drücker und erarbeiteten sich einige Chancen. So scheiterten Fabio Viteritti und Julius Reinhardt an der eigenen Schussgenauigkeit (23./25.). Eine Minute später war es erneut Huth, der eine Großchance liegen ließ. Die Latte verhinderte aber die Führung für die Hausherren (26.). Und auch die Großaspacher sollten im ersten Abschnitt noch das Aluminium „küssen“. Sogar zwei Mal. Kai Brünker´s Schuss aus gut zehn Metern Torentfernung an die Latte (43.). Wenige Augenblicke später sorgte Zwickau-Akteur Christopher Handke fast für den Rückstand. Auch hier half das Torgebälk den Hausherren und verhinderte den Rückstand (45.). Vor allem in der ersten Halbzeit war es ein gutes Spiel der Zwickauer. Nils Miatke leitet von der Außenbahn einige gefährliche Situationen ein. Bildrechte: Picture Point

Brünker schockt die Zwickauer

Auch die ersten Minuten der 2. Halbzeit gehörten den Gästen aus Baden-Württemberg. Die Spieler von Oliver Zapel legten den deutlich höheren Spielaufwand an den Tag. Nach 57. Spielminuten war es dann so weit. Nach einer Ecke von Ex-Stuttgarter Panagiotis Vlachodimos stieg Kai Brünker im Zwickauer Strafraum am höchsten und ließ FSV-Keeper Brinkies keine Chance (57.). Zwickau agierte im zweiten Abschnitt oft zu ungenau und konnte selbst keine große Torgefahr ausstrahlen. Der Augenblick der Partie. Kai Brünker steigt im Strafraum am höchsten und köpft zum 0:1 ein (57.). Bildrechte: Picture Point

FSV-Trainer Joe Enochs konnte mit dem Spiel seines Teams vor allem im zweiten Durchgang nicht zufriede sein. Bildrechte: Picture Point Die Westsachsen konnten sich sogar beim sicheren Rückhalt Brinkies bedanken, dass es beim 0:1 blieb, denn nach einer astreinen Einzelaktion von Vlachodimos setzte sich Julian Leist im FSV-Zentrum durch und schloss sofort ab. Doch „Teufelskerl“ Brinkies verhinderte mit einer Wahnsinns-Parade die Entscheidung der Partie (70.). Wenige Augenblicke später behielt er auch beim kräftigen Abschluss von Eric Ottmann die Oberhand (74.). Doch das alles nützte dem FSV nichts mehr, denn auch die Aspacher hatten einen starken Keeper zwischen den Pfosten. Reule verhinderte mit zwei großen Taten gegen Denis Jäpel und Christopher Handke den Einschlag (86./90.). Die Gastgeber verteidigten mit einer kämpferischen Höchstleistung die knappe Führung. Der FSV blieb vor allem im zweiten Durchgang blass und kassierte nach fünf ungeschlagenen Partien mal wieder eine Niederlage.

Das sagten die Trainer

Oliver Zapel (Großaspach): "Ich war mir ziemlich sicher, dass wir jetzt den Bock umstoßen. Kai Brünker hat heute endlich mal sein Köpchen wiedergefunden und uns mit dem Tor den Sieg geschenkt. Das war heute ein sehr kämpferisches Spiel und am Ende doch ein hochverdienter Sieg für uns. So kann es gerne weitergehen."