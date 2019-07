Vor der Pause war der SV im altehrwürdigen "Stadion an der Grünwalder Straße" keineswegs das schlechtere Team. Der Pausenrückstand lag bis zur 33. Minute nicht wirklich in der Luft. .). Bis dahin hatten die Gäste die reifere Elf gestellt, nach Ablage von Elias Huth verzog Julius Reinhardt aus 17 Metern nur haarscharf (8.). Dann holte Efkan Bekiroglu gegen Davy Frick einen Freistoß heraus und verwandelte den auch postwendend aus 18 Metern in den rechten Winkel (33.). Im Anschluss sah ein Zwickauer Assistenzcoach Rot, weil er die Linie des Trainerraums überschritten hatte - eine harte Entscheidung. Direkt nach dem 0:1 verhinderte Keeper Johannes Brinkies in "Kopf-und-Kragen-Manier" das 0:2 durch Sascha Mölders. Zwickau schüttelte sich, Huths Einzelaktion hätte den Ausgleich bringen können, aber der Ex-Erfurter zielte knapp drüber (40.).

FSV-Debütant Handke mit zwei Gelegenheiten

Nach der Pause schnupperte die Enochs-Elf weiter am Ausgleich. Die Westsachsen waren das deutlich aktivere Team, Christopher Handkes Kopfball flog aus Nahdistanz links vorbei (48.) Umso bitterer als es dann doch plötzlich 0:2 stand, als wieder Bekiroglu eine Vorlage von Mölders ins lange Eck verwertete (60.). Das war eine kleine Vorentscheidung. Die "Löwen" hatten nun wieder mehr Vertrauen in ihre Fähigkeiten, Zwickau knabberte am Gegentor. Nach einem Fehler von 1860-Schlussmann Hendrik Bonmann scheiterte Handke am Kopf eines Münchner Abwehrspielers (74.). Das 0:3 durch Herbert Paul (89.) entschied die Begegnung vor offiziell 15.000 Zuschauern dann endgültig.