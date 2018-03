Brinkies hält überragend

Auch in der Folge blieben die Magdeburger spielbestimmend und hatten eine Vielzahl an Chancen. Aber weder André Hainault mit einem Kopfball aus fünf Metern (31.), noch Tobias Schwede mit einem Schuss von halblinks (32.) konnten Brinkies überwinden. So ging es mit einem für Zwickau schmeichelhaften 1:1 in die Pause. Da war die Magdeburger Welt noch in Ordnung: Marius Sowislo und Marcel Costly bejubeln Costlys Führungstor. Bildrechte: IMAGO

Bahn erneut eiskalt

Im zweiten Durchgang waren dann die Zwickauer zu Beginn überraschend am Drücker. Ronny König schob in der 50. Minute ein, wurde aber wegen einer knappen Abseitsstellung zurückgepfiffen. Dann wurden die Hausherren wieder stärker und kamen durch eine starke Einzelaktion von Philip Türpitz zur erneuten Führung. Nach Pass von Costly dribbelte sich der Offensive durch die Zwickauer und schloss unhaltbar für Brinkies ab (64.).

Es schien nun alles für die Magdeburger zu laufen, die nur die Führung über die Zeit bringen mussten. Doch eine erneute Unachtsamkeit in der FCM-Abwehr und ein Foul von Hammann an René Lange sorgten für den zweiten Zwickauer Elfmeter, den Bahn erneut sicher verwandelte (84.). Noch einmal kamen die Hausherren zurück und so konnten die Gäste zwei Punkte entführen. In der Tabelle bleibt der FCM auf Rang drei, der FSV rückt auf Platz 13 vor.

Das sagten die Trainer: