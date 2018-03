Am Samstag steht das Duell mit den Sportfreunden Lotte an. Die Westfalen liegen in der Tabelle als 15. einen Platz und vier Punkte vor dem Chemnitzer FC. Diesen Platz wollen die Sachsen einnehmen. Julius Reinhard sagte dazu bei "Tag24", dass es ein "ganz großes Spiel in Lotte" ist.