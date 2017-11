Torwart Philipp Klewin legte den Finger in die Wunde: "Natürlich ist es schwierig, sich auf den Fußball zu konzentrieren, denn alle beschäftigen die Probleme. Aber wir sind alle Profis und wollen in Großaspach nur an Fußball denken." Unterstützung erhält Klewin von Trainerseite. David Bergner weiß, dass es schwer wird, "aber es nicht unmöglich beim Tabellensechsten zu punkten."



Kein Blatt vor den Mund nimmt der Coach zur Situation bei RWE: "Meine Spieler sind auf Grund der Situation im Verein natürlich enttäuscht und frustriert. Die Werte in diesem Verein werden mit Füßen getreten. Wir machen uns zurzeit in ganz Deutschland lächerlich." Kein gutes Omen für das Auswärtsspiel des Tabellenletzten beim "Dorfklub" in Baden-Württemberg.

RWE-Coach David Bergner. (Archiv) Bildrechte: IMAGO