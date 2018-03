Münster sammelte zwei Zähler in dieser Woche. Beim 0:0 am Mittwoch in Aalen stand vor allem die Abwehr. Trainer Marco Antwerpen meinte: "Wir werden Zuhause wieder anders auftreten als noch in Aalen. Wir wollen Jena zu Fehlern zwingen und das Spiel definitiv gewinnen." Zuhause stimmt die Bilanz des Nachfolgers von Benno Möhlmann: Zehn Punkte aus vier Partien und das bei einem Torverhältnis von 9:1. Das Trainer-Duell gab es bereits am Ende der vergangenen Saison. Da setzte sich Mark Zimmermann in den Aufstiegsspielen mit dem FCC gegen Viktoria Köln haarscharf durch. Trainer dort: Marco Antwerpen. Und so scherzt Mark Zimmermann: "Hätten wir uns im Sommer darauf geeinigt, uns auch so in dieser Saison in der 3. Liga zu begegnen, hätten wir uns die Nerven in den Relegationsspielen sparen können."