FCM-Stürmer Düker hatte sich beim 1:0-Sieg am Osterwochenende bei der SpVgg Unterhaching einen Muskelfaserriss an der Hüfte zugezogen und fehlt in der entscheidenden Phase des Aufstiegskampfes. Zudem musste Kapitän Marius Sowislo am Donnerstag wegen Rückenproblemen kürzertreten.