Der FC Carl Zeiss Jena peilt am Samstag bei Werder Bremen II den zweiten Auswärtssieg der Saison an. Die Chancen stehen nicht schlecht, denn Bremen II hat mit 12 Punkten Rückstand nur noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt und ist demzufolge sportlich keine Übermacht. Für Jena wird es darum gehen, den Stempel als schwächstes Auswärtsteam der Liga abzulegen. In der Fremde punktete der FCC nur siebenfach. Neben Erlbeck (Grippe), Schlegel (Pfeiffersches Drüsenfieber) und Koczor (Kapselriss im Knie) fehlen Jena definitiv Tuma (Zerrung), Gerlach (Muskelfaserriss), Grösch (Muskelverhärtung) und Kühne (Schulter).