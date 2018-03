CFC-Sportvorstand Steffen Ziffert versprüht wenig Optimismus: "Wenn man den Verlauf der Saison sieht. Wer hat den Glauben jetzt noch?" Durch ein mühevolles 1:0 unter der Woche gegen Werder Bremen II sieht die Lage bei den Saalestädtern besser aus. Sollten sie in Chemnitz gewinnen, wäre das Abstiegsgespenst wohl in sicherer Entfernung. Übrigens: Im Hinspiel landete der CFC in Halle seinen bislang einzigen Auswärtssieg der laufenden Saison.