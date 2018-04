Bei noch sechs ausstehenden Partien verfügen die Sachsen auf Rang 18 über 26 Zähler, auf dem rettenden 17. Platz rangiert der VfL Osnabrück mit 35 Zählern. Ein Sieg bei RWE ist für Chemnitz also Pflicht. Doch zuletzt setzte es drei Niederlagen in Folge. Die Rot-Weißen blieben in ihren beiden vergangenen Heimspielen ohne Niederlage. Einem 2:1-Sieg über Fortuna Köln folgte ein spektakuläres 4:4 gegen Osnabrück.

Beim 1:0-Hinspiel-Sieg des CFC war David Bergner noch Trainer von Rot-Weiß Erfurt. (Archiv) Bildrechte: IMAGO