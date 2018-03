Fußball | 3. Liga Flutlicht-Aufgaben für HFC und Erfurt

30. Spieltag

In der 3. Liga stehen am Freitagabend zwei Partien mit mitteldeutscher Beteiligung auf dem Programm: Der krisengeschüttelte FC Rot-Weiß Erfurt muss genau so ran wie der Hallesche FC. Eine leichte Aufgabe ist es für beide nicht.