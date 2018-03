Der 1. FC Magdeburg macht auf seiner „Aufstiegs-Tour“ am Sonnabend in Jena Station. Das Duell dort mit dem FC Carl Zeiss ist ein echter Ost-Klassiker und wird live im MDR FERNSEHEN und im Livestream übertragen. Magdeburgs Hauptkonkurrent SC Paderborn muss derweil gegen den FSV Zwickau ran.

Jens Härtel im Interview Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Trainingswoche des FCM gehört wahrscheinlich zu den leichtesten und entspanntesten dieser Saison. Grund ist der furiose 6:1-Sieg letzten Sonntag gegen Aalen. „Die Stimmung ist nach Siegen immer gut. Vor allem wenn man so überzeugend gewonnen hat“, sagte FCM-Trainer Jens Härtel am Donnerstag. Das 6:1 habe man aber schon am Dienstag ausgewertet, der Fokus gelte seitdem ausschließlich dem FCC. Härtel: „Jena hat mit dem Abstieg nichts zu tun, kann aus einem gesicherten Mittelfeld und völlig entspannt in dieses Spiel gehen. Genau das ist das Gefährliche für uns.“