Wer feiert den ersten Dreier?

Mit einem Sieg in Chemnitz könnte Jena den letzten Platz verlassen. Doch Kwasniok backt erst einmal kleinere Brötchen: "Am Ende des Spiels soll die Null stehen. Wir wollen endlich das erste Mal in dieser Saison zu Null spielen." Hinter den Einsätzen von Anton Donkor und Dominic Volkmer stehen Fragezeichen.

Beim CFC wollen die aktiven Fans ihren Stimmungsboykott unterbrechen und so zu einem Sieg beitragen. In einer Veröffentlichung verkündete die Fanszene: "Das heißt für uns alle: Keine halben Sachen, volle optische und akustische Unterstützung der Mannschaft im ersten kleinen Abstiegsendspiel gegen die Thüringer!" Beim Ristic-Debüt am vergangenen Montag zeigten die Chemnitzer bei der 1:2-Niederlage in Unterhaching eine starke erste Hälfte. "Aber es zählen nur Tore und Ergebnisse", stellte Ristic ernüchtert nach dem Abpfiff fest. Im Sommer 2018 verlor Jena ein Testspiel gegen den damaligen Regionalligisten Chemnitz mit 1:2. hier sind Firat Sucsuz (oben, nicht mehr beim FCC) und Pascal Itter im Zweikampf. Bildrechte: imago/Karina Hessland

Blick in die Historie