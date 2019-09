Krämer erwartet am Samstag noch keinen großen Schommers-Effekt: "Der wird morgen das Abschlusstraining leiten, so viel Einfluss kann man da nicht nehmen." In der Vorsaison war Schommers als Interimstrainer beim 1. FC Nürnberg aktiv und musste dort nach dem verpassten Bundesliga-Klassenerhalt gehen.

Boris Schommers heißt seit Donnerstag der neue Trainer des 1. FC Kaiserslautern. Bildrechte: imago images/Werner Schmitt