Dynamo bisher ohne Punkt in Lübeck

Rolf Landerl führte den VfB Lübeck zurück in die 3. Liga. Bildrechte: imago images / Agentur 54 Grad "Der VfB Lübeck ist ein unangenehmer Gegner, da darf man sich nicht von den Ergebnissen aus den letzten Spielen täuschen lassen", bekräftige der 50-Jährige im Vorfeld: "Sie haben in den Partien von Anfang an richtig Feuer gemacht und verfügen über ein gutes Umschaltspiel, mit dem sie immer wieder schnell nach vorne kommen." Die mit Bedacht gewählten Worte Kauczinskis sind in der Tat nicht ganz unbegründet. Zweimal traten die Elbestädter bisher in der Marzipanstadt an, beide Male behielt der VfB die Oberhand. Auch wenn die Pleiten aus den Spielzeiten 2006/07 und 2007/08 in der damals zweigleisigen Regionalliga datieren – ein Zähler, geschweige denn ein Treffer sprang für Dynamo im Lübecker Stadion an der Lohmühle bisher nicht heraus.

Chris Löwe: "Einfach jede Woche 100 Prozent Leistung bringen"

"Trotzdem wissen wir, dass wir dort als Favorit hinfahren. Wir wollen an den guten Auftritt gegen Magdeburg anknüpfen, obwohl es mit Sicherheit wieder ein ganz anderes Spiel wird", unterstrich Kauczinski. Linksverteidiger Chris Löwe schlug in die gleiche Kerbe. "Der Sieg gegen Magdeburg war extrem wichtig für unser Selbstvertrauen", so der 31-jährige Routinier. Aber "du musst in dieser Liga einfach jede Woche 100 Prozent Leistung bringen, um zu bestehen." Wortgewaltiger Anführer: Chris Löwe geht in seine zweite Saison für Dynamo. (Archiv) Bildrechte: imago images / Poolfoto

Sein Namensvetter "Leo" (Aufbautraining nach Schulter-OP) wird am Samstag ebenso wenig wie Luka Stor (Bänderriss am rechten Sprunggelenk) Pascal Sohm (Sprunggelenksprobleme) und Marco Hartmann (muskuläre Probleme) zur Verfügung stehen. Auch für Rechtsverteidiger Robin Becker, der nach seinem Muskelfaserriss in dieser Woche zumindest wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen ist, kommt ein Einsatz in Lübeck zu früh.

Hosiner erneut von Beginn an?

Philipp Hosiner wartet im Dynamo-Trikot noch auf seinen ersten Treffer. Bildrechte: imago images / photoarena/Eisenhuth Dafür hat Kauczinski in der Offensive die Qual der Wahl. Gegen Magdeburg erhielt Philipp Hosiner im Sturmzentrum erstmals von Beginn an das Vertrauen – und überzeugte prompt mit einer starken Leistung. Gegen die Hansestädter dürfte der in diesem Sommer vom Chemnitzer FC gekommene Österreicher wohl wieder den Vorzug vor Christoph Daferner erhalten. "Er hat sich gut hereingekämpft und auch im Training abgeliefert", lobte Kauczinski den 31-Jährigen, der aktuell aber noch ohne eigenen Torerfolg dasteht.

Sächsische Offensiv-Minimalisten