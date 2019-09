Wenig los in den Strafräumen vor der Pause

Die erste halbe Stunde in Halle war geprägt vom meistens vergeblichen Bemühen der Gastgeber, Chancen herauszuspielen. Oft gelang das nicht. Es fehlten Ideen, Dribblings und Genauigkeit beim letzten Pass. Die Ziegner-Elf war zwar oft am Ball und wurde von den Heimfans immer wieder nach vorne getrieben, hatte aber zunächst nur Gelegenheit: Ein Freistoß von Björn Jopek verfehlte Sebastian Mai in der Mitte, tropfte dann aber außen an den langen Pfosten (15.). Kapitän Mai köpfte nach einem schnell ausgeführten Freistoß ziemlich frei mit Wucht links daneben (32.). Münster versteckte sich nicht, konzentrierte sich aber doch im Laufe der Halbzeit mehr auf die Defensive. Einmal waren die Gäste, die zuletzt auswärts dreimal in Folge verloren hatten, fast durch, doch Seref Özcan schoss aus 17 Metern klar drüber. Nicht wirklich besser machte es kurz vor der Pause Halles eigentlich formstarker Torjäger Terrence Boyd, der an der Strafraumgrenze einen Abpraller über den Kasten von Münster bugsierte.

Terrence Boyd konnte sich nicht wie gewohnt in Szene setzen Bildrechte: imago images/VIADATA

Turbulente zweite Halbzeit

In Hälfte zwei ging es rund. Zunächst vergab Felix Drinkuth nach einem klasse Angriff der Gastgeber aus 17 Metern (46.). Im Gegenzug hieß es plötzlich 0:1: Münster gewann zwei Zweikämpfe, Özcan bediente Patrick Mörschel und der Junioren-Nationalspieler ließ Kai Eisele keine Chance (48.). Halle arbeitete am Ausgleich, war aber oft nicht zielstrebig genug. Innerhalb von zwei Minuten kulminierte das Geschehen: Ein Handspiel von Mai wurde von Schiedsrichter Michael Bacher (Amerang) nicht erkannt, im Gegenzug erzielte Pascal Sohm am langen Pfosten den Ausgleich (64.). Dann gab es ausgerechnet Handelfmeter für den HFC: Ein ausgestreckter Arm von Niklas Heidemann wurde geahndet. Bentley Baxter Bahn verwandelte (77.). Schiedsrichter Michael Bacher sah den Arm zu weit oben - Handelfmeter für den HFC. Bildrechte: imago images/VIADATA

Das war aber noch nicht alles. Es gab innerhalb von drei Minuten zwei Wechsel, das 2:2 - und reichlich Konfusion! Was war passiert? Der gerade eingewechselte Joel Grodowski erzielte mit einem Schuss aus zwölf Metern an die Unterkante der Latte das 2:2 (84.) - der Ball war dabei eindeutig hinter der Linie. Ganz so eindeutig war der Rest nicht. Es wurde minutenlang diskutiert. Erst nach dem Spiel klärte sich die Situation so halbwegs auf: HFC-Angreifer Pascal Sohm sah die "Neun" auf der Wechseltafel von Münster, mit der Preußen-Angreifer Rufat Dadashov in der Schlussphase für Grodowski (Nr. 27) vom Feld geholt werden sollte. Referee Bacher wies Sohm an, das Feld auf der nahe liegenden Seite zu verlassen - das ist eine neue Regel, nachdem Spieler so schnell wie möglich das Feld verlassen müssen. Sohm trabte vom Rasen, beim HFC, das eigentlich Jan Washausen (Nr. 21) für Terrence Boyd (Nr. 13) bringen wollte, wunderte man sich über die Anweisung des Schiedsrichters. Boyd war dann auch schon unterwegs nach draußen, hatte das Feld aber noch nicht verlassen. Washausen war drin, aber lief gerade erst los. In diese Phase hinein traf Grodowski zum 2:2 - nun hieß es "Vorhang auf" zur Aufführung "Wechseltheater". In der Schlussphase wurde fast mehr diskutiert als gespielt. Kein Wunder, ein solchen Wechselfehler gibt es auch nicht alle Tage. Bildrechte: imago images/VIADATA

Ziegner: Mussten einen Wechsel vornehmen, den wir nicht wollten

Halles Trainer Torsten Ziegner war ob es Chaos etwas konsterniert. Bei "Magenta Sport" sagte er: "Wir mussten einen Wechsel vornehmen, den wir gar nicht vornehmen wollten. Wir wollten Terrence Boyd rausnehmen und Jan Washausen reinnehmen. Jan Washausen war noch gar nicht richtig im Spiel beim 2:2." Eine Erklärung hatte er nicht: "Ich hab so etwas noch nie erlebt. Ich kann es kurz nach dem Spiel gar nicht erklären." HFC-Angreifer Pascal Sohm sagte: "Ich hab die Neun auf der Anzeigetafel gesehen, ich schaute zum Referee, der sagte, ich solle auf der anderen Seite raus. Wir waren dann nur zu zehnt auf dem Platz. Ich war draußen, Boyd auch, der einzige, der drin war, war Jan Washausen. Das ist wirklich extrem bitter gelaufen, da fehlen mir auch die Worte."

Schiedsrichter Bacher war in der Hektik nach dem 1:2 der falsche Wechsel zunächst auch nicht aufgefallen. Dass bei Halle eine Nr. 27 gar nicht auf der Bank saß, wurde auch erst im Nachhinein bemerkt. Vielleicht muss die FIFA künftig die Wechseltafeln mit zwei unterschiedlichen Farben versehen.

Stimmen zum Spiel: