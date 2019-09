Wechselfehler passieren immer mal wieder. Doch das, was am 9. Spieltag in der 3. Liga beim Spiel des Halleschen FC gegen Preußen Münster (2:2) geschah, gab es noch nie. Wegen einer Kommunikationspanne zwischen Gegner und Schiedsrichter musste der falsche Spieler vom Platz. Prompt in diese Phase erzielte Münster den 2:2-Ausgleich – gleichzeitig der Endstand.