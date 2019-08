Unterhaching tastete sich in der Folge vorsichtig in Richtung gegnerisches Tor, während die Gäste nun zunächst Beton anrührten. Nach einigen Verletzungsunterbrechungen nahm die Partie erst kurz vor der Pause wieder Fahrt auf. Hufnagel (drüber/45.) sowie Felix Schröter (gehalten/45.) ließen gute Möglichkeiten ungenutzt, sodass es mit einem 0:1 in die Kabinen ging.

Direkt nach der Pause investierten die Hausherren viel in ihr Offensivspiel, ließen aber erneut Möglichkeiten verstreichen. Schröter zielte nur Zentimeter vorbei (52.). Auch Sascha Bigalke fehlten bei einem Freistoß nur Zentimeter (54.). Halle überstand diese Drangphase und nutzte eine Unaufmerksamkeit von Markus Schwabl zum 2:0. Terrence Boyd luchste ihm den Ball ab, marschierte aufs Hachinger Tor und zirkelte den Ball vorbei an Alexander Winkler und Keeper Mantl ins lange Eck (58.). Als Patrick Göbel einen Konter mit einer abgefälschten Bogenlampe zum 0:3 aus Sicht der Hausherren abschloss, war die Partie praktisch entschieden.

HFC-Coach Ziegner freute sich über die Effektivität in der Offensive (Archivbild). Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Torsten Ziegner (Halle) bei Magenta Sport: "Es gab heute Phasen, wo Haching spielbestimmend war. Beim 0:2 sieht man die Klasse von Boyd. Das 0:3 haben wir super ausgespielt. Da hatten wir auch das Glück, dass der Ball reingeht. Heute war es der nächste Schritt. Wir wollten nicht mehr so viele Torchancen liegen lassen. Es war heute dennoch schwer. Ich denke, es ist ein verdienter Sieg, es hätte aber durchaus auch knapper ausgehen können."



Claus Schromm (Unterhaching) bei Magenta Sport: "Der Gegner kommt gut ins Spiel, geht verdient in Führung. Wir hatten dann gute Chancen zum Ausgleich. Das 0:3 ist in der Höhe dann zu hoch. Auch zum Schluss haben wir uns Chancen erarbeitet. Respekt an mein Team dafür. Ich hätte gerne ein Tor von uns gesehen. Es war heute unser bestes Offensivspiel, auch wenn es komisch klingt. Leider spiegelt sich das nicht auf der Anzeigetafel wieder".