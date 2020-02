Nach der Übernahme von Interimstrainer René Klingbeil haben die Zeiss-Kicker wieder einen kräftigen Schub erhalten. Seit zwei Spielen steht der 38-Jährige an der Linie und hätte fast das Maximale an Punkten herausgeholt, wenn sich die Thüringer bei den Waldhof-Buben nicht noch in letzter Sekunde das bittere 1:1 eingefangen hätten.



Der späte Nackenschlag muss abgehakt sein, denn am Sonnabend erwartet das Schlusslicht im Ernst-Abbe-Sportfeld den starken SV Meppen (Anstoß 14 Uhr). Für Klingbeil, unter dessen Regie bisher vier Zähler eingefahren wurden, ist es der dritte und letzte Einsatz als FCC-Coach. Sein Engagement endet laut einer Genehmigung des DFB am 26. Februar dieses Jahres.