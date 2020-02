Es ist deshalb kaum verwunderlich, dass Enochs diese Beständigkeit nun auch in seiner neuen Heimat unter Beweis stellen will. Der mittlerweile 49-Jährige, den es 2018 in den Fußball-Osten, zum FSV Zwickau verschlagen hat, verlängerte diese Woche seinen Vertrag mit den Sachsen bis zum Sommer 2022. Nachdem er mit der Mannschaft in der letzten Saison den Klassenerhalt schaffte und es auch in dieser Saison im Abstiegskampf ganz ordentlich aussieht, will er nun in Zwickau etwas Langfristiges aufbauen.