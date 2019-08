Dominic Volkmer war ein Wunschkandidat des FCC, hatte er doch wesentlichen Anteil am Klassenerhalt der Thüringer in der vergangenen Saison. Mit ihm verspricht man sich mehr Stabilität in der Defensive, was bei bisher 13 Gegentoren in sechs Spielen zwingend nötig ist. Bevor der 1,94 Meter große Abwehrmann wieder ins FCC-Trikot schlüpfte, gab er ein klares Bekenntnis ab: "Ich bin stolz, wieder in Jena und beim FCC sein zu dürfen. Wir werden wie auch in der vergangenen Saison alles daran setzen, als Team, als Club und gemeinsam mit den Fans auch diese Aufgabe zu meistern."