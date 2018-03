Die Jenaer hatten das Spiel gut im Griff. Jo Coppens wurde bei seinem ersten Einsatz höchstens bei Rückpässen der eigenen Kollegen gefordert, die Rostocker strahlten so gut wie keine Gefahr aus. Das lag zu großen Teilen an den Thüringern, die die Gastgeber möglichst weit von ihrem Kasten entfernt hielten. Eine knappe halbe Stunde lang war es ein typisches Null-zu-Null-Spiel, weil sich beide Teams kaum nennenswerte Chancen erarbeiteten.



So langsam wurden jedoch die Gäste etwas druckvoller. Maximilian Wolfram versuchte es per Freistoß, aber der Ball wurde von Hansa-Keeper Janis Blaswich noch um den Pfosten gelenkt. Eine gefährliche Situation mussten die Jenaer dann doch noch überstehen. Sekunden vor dem Pausenpfiff pfiff ein Kopfball von Soufian Benyamina haarscharf am zweiten Pfosten vorbei. Der Finne Väyrynen spritzte heran, verpasste jedoch.

Jo Coppens hielt seinen Kasten sauber. (Archiv) Bildrechte: IMAGO