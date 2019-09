Fußball | 3. Liga 1. FC Magdeburg profitiert von Wechsel-Wirrwarr beim 1. FC Kaiserslautern

9. Spieltag

Nicht nur beim Halleschen FC hat es in der 3. Liga Wechseltheater gegeben - auch beim 1. FC Magdeburg. Der profitierte allerdings am Samstag in Kaiserslautern davon - und traf zum Ausgleich.