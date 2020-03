Kaum zu glauben: Die Duisburger sind in der Rückrundentabelle nur 16., haben in den jüngsten acht Partien nur einen Sieg gelandet, die jüngsten drei sogar alle verloren. Trainer Torsten Lieberknecht kündigte nun aber an: "Wir schlagen zurück, definitiv!". Besser werden muss bei seinem Team vor allem das Verhalten bei Standards: Währen die eigenen häufig verpuffen, schlägt es bei gegnerischen im MSV-Kasten ein. "Wir kassieren zu einfache Gegentore", sagt Kapitän Moritz Stoppelkamp. Der mit 17 Treffern bester Torschütze hängt derzeit ebenso durch wie seine unmittelbaren Kollegen in der offensiven Dreierreihe.