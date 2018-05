Beck stellt Weichen auf Sieg

Mit dem 1:0 waren die Weichen in Richtung siebter Saisonsieg in Folge gestellt. Magdeburg spielte weiter nach vorn und erhöhte durch das erste FCM-Tor von Charles Elie Laprevotte verdient auf 2:0 (17.). Auch das reichte den erfolgsverwöhnten FCM-Kickern nicht. Mit dem 3:0 per direktem Freistoß setzte Philip Türpitz den Deckel auf eine nahezu perfekte Anfangsphase (22.).

Im Anschluss wurden die Chemnitzer etwas frecher und kamen ebenfalls zu Möglichkeiten. Die beste verwandelte Daniel Frahn nach langer Flanke in den Strafraum per Kopf (36.). Dann nahm sich Chemnitz allerdings selbst den Wind aus den Segeln: Nach seinem zweiten Foul im Spiel musste Mikko Sumusalo mit gelb-rot vom Platz (38.). Kevin Kunz erwischt einen rabenschwarzen Tag im CFC-Kasten. Bildrechte: Picture Point

FCM-Kapitän Sowislo verabschiedet sich von Fans

Nach dem Seitenwechsel war es mit dem druckvollen Offensivfußball der ersten Halbzeit vorbei. Zwar kamen beide Mannschaften noch vereinzelt zu Chancen, den Stempel auf die zweiten 45 Minuten setzte aber eine Auswechslung auf Seiten der Gastgeber. In der 86. Minute war es so weit: Marius Sowislo verabschiedete sich nach sechs Jahren in Magdeburg von den Fans. Teamkollegen und Spieler des CFC spendeten dem 35-Jährigen Applaus und bildeten ein Spalier. Es gab zahlreiche Umarmungen und auch die eine oder andere Träne.

Das Spiel endete beim Stand von 3:1. Damit hat der FCM am letzten Spieltag in Lotte die Chance, die Meisterschaft perfekt zu machen. Zwar hat auch Paderborn am Samstag gewonnen, dennoch liegt Magdeburg nach wie vor zwei Punkte vor dem Tabellenzweiten.

Nach der Partie verabschiedete der FCM insgesamt acht Spieler. Dabei gab Manager Mario Kallnik bekannt, dass der Kanadier André Hainault ein Angebot für einen neuen Einjahresvertrag bekommt. Eigentlich war eine Trennung nach dem Saisonende schon beschlossene Sache. Der lange verletzte Hainault will kommende Woche entscheiden, ob er das Angebot annimmt. Marius Sowislo (li.) wird von seinen Mitspielern geherzt. Bildrechte: Picture Point

Trainerstimmen:

Jens Härtel (Magdeburg): "Schade, dass wir kein viertes Tor gemacht haben. Wir hatten viele gute Möglichkeiten. Viele Freunde und Bekannte waren heute hier. Ich empfinde tiefe Dankbarkeit, aber Marius Sowislo wird uns fehlen. Die Lücke muss erst gefüllt werden."