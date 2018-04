Die Magdeburger sind in diesem Frühling kaum zu stoppen. Seit der 0:1-Niederlage bei Hansa Rostock Ende Februar ist der 1. FCM nun schon neun Spiele in Folge ungeschlagen. Somit kann tatsächlich schon der 21. April 2018 der Tag werden, wo in der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts die Sektkorken knallen. Nach vier Jahren in der Oberliga (2002-2006), neun Jahren in der Regionalliga (2006-2015) und drei Jahren in der 3. Liga steht das Team vor dem nächsten Sprung nach oben.