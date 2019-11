Vor der Pause sahen die 17.749 Zuschauer ein Kampfspiel mit knackigen Zweikämpfen. Ex-FIFA-Schiedsrichter Manuel Gräfe (Berlin) ließ viel laufen und zückte nicht bei jeder Aufgeregtheit sofort Gelb. Spielerisch war jede Menge Luft nach oben. Halle machte den reiferen Eindruck und hätte zweimal in Führung gehen können. So scheiterte Jonas Nietfeld nach einer Linksflanke von Niklas Landgraf am glänzend reagierenden FCM-Schlussmann Morten Behrens (16.). Der Vertreter des bisherigen Stammkeepers Alexander Brunst, der nach einer Blinddarm-OP erstmals wieder auf der Bank saß, konnte sich noch einmal auszeichnen: Einen Kopfball von Bentley Baxter Bahn, Björn Jopek hatte in die Mitte geflankt, konnte er wieder reaktionsschnell aus rechten Eck holen (32.). Magdeburg hatte lange nur Halbchancen zu bieten, nutzte dann aber gleich die ersten Gelegenheit: Sören Bertram nutzte eine schnelle Kombination über links und netzte aus 18 Metern von halblinks ein (43.). Wie hatte FCM-Coach Stefan Krämer vorab gefordert: Die wenigen Chancen, die wir kriegen, müssen wir nutzen!

Sören Bertram vor Torwart Kai Eisele (re.) Bildrechte: imago images/Jan Huebner