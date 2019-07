In der prall gefüllten Magdeburger Arena sahen die Anhänger des Zweitliga-Absteigers einen enorm nervösen Beginn ihrer Spieler. Viele leichte Ballverluste und kein klares Spielkonzept trübten die Stimmung im Rund. Die Gäste aus Mannheim überzeugten mit einem sehr aggressiven Gegenpressing und hatten durch Michael Schultz die erste große Chance der Partie (6.). Erst nach 20 Minuten trauten sich die Hausherren aus ihrem Schneckenhaus. Vor allem Kapitän Christian Beck versuchte sein Team aus dem „Schlafmodus“ aufzuwecken. Anscheinend mit Erfolg. Nach 22 Minuten hatte der Stürmer den Führungstreffer auf dem Fuß (22.). Jedoch konnte Mannheim-Goalie Markus Scholz gerade noch den Einschlag verhindern. Kurze Zeit später machte es Sören Bertram besser. Der Ex Auer stieg nach einer Eck von Mario Kvesic am höchsten und köpfte zum 1:0 ein (30.). Doch die Führung sollte nicht lange anhalten. Der quirlige Valmir Sulejman schaltete kurz vor dem Halbzeit-Pfiff am schnellsten und erzielte den Ausgleich (44.).

Auch im zweiten Abschnitt hielt der Fehlerteufel beim Team von Stefan Krämer Einzug. So vertändelte Dominik Ernst an der eigenen Eckfahne den Ball. Nur durch eine starke Parade konnte von FCM-Keeper Alexander Brunst konnte der Rückstand verhindert werden (56.). Danach ging den Gästen etwas die Luft aus und der FCM schnürte die Baden-Württemberger ein. Die Sachsen-Anhalter hatten größere Spielräume und kamen zu gefährlichen Abschlüssen. So scheiterten u.a. Thore Jacobsen und Bertram mit ihren Fernschüssen an Scholz (64./71.). Der FCM hatte klares Übergewicht und erdrückte den Aufsteiger förmlich. Es sollte aber einfach nicht sein für die Krämer-Elf. Im Abschluss fehlten am Ende einfach die letzten Zentimeter. Weiterer Wermutstropfen des Abends: Rico Preißinger musste nach einem Kopfball-Duell verletzt herausgetragen werden. Ein längerer Ausfall könnte folgen.