FCM-Coach Jens Härtel rotierte nach dem prestigeträchtigen Pokalerfolg beim Halleschen FC am Mittwoch wieder ordentlich durch und brachte unter anderem Jan Glinker, Philip Türpitz und Christian Beck in der Startelf. Letzterer hatte auch die ersten beiden Gelegenheiten - in der 24. Minute mit einem Kopfball nach Flanke von Steffen Schäfer und drei Minuten später nach Kopfballvorlage von Philip Türpitz mit einer Direktabnahme.