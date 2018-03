Magdeburgs Trainer Jens Härtel warnt vor dem VfL Osnabrück (Archiv). Bildrechte: IMAGO

Deutlich wichtiger dürfte für die Mannen von Coach Jens Härtel aber das Match am Sonntag in der 3. Liga gegen den VfL Osnabrück werden. Denn der zur Winterpause komfortable Magdeburger Vorsprung vor den Nicht-Aufstiegsplätzen von zehn Punkten ist seitdem kontinuierlich zusammengeschmolzen. Der Karlsruher SC auf Rang drei ist aktuell punktgleich mit dem FCM, Wehen Wiesbaden folgt auf dem vierten Platz mit einem Zähler Rückstand. Je, nachdem wie beide Teams am Samstag spielen (KSC in Würzburg, SVWW in Meppen), könnten sich die Elbestädter am Sonntag sogar das erste Mal seit Monaten wieder auf einem Nichtaufstiegsplatz wiederfinden.