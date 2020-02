Danach zeigten die Elbestädter sehr inkonstante Leistungen, was letztlich zur Entlassung von Stefan Krämer führte. Die Meppener spielten dagegen eine starke Hinrunde, stehen aktuell auf Platz acht und haben mit 41 Toren die drittbeste Offensive der Liga. "Meppen ist sehr spielstark, mit viel Selbstverständnis", weiß auch Wollitz. "In den ersten beiden Spielen des Jahres haben sie sehr unglücklich agiert."

Timo Perthel (li.) hatte gegen Zwickau die fünfte Gelbe gesehen (Archiv). Bildrechte: Jan Huebner/Taeger

Damit spielt der Coach auf die beiden Niederlagen des SVM gegen Waldhof Mannheim (0:1) und den Chemnitzer FC (1:2) an. Tatsächlich unterlagen die Meppener gegen den CFC durch ein Tor in der letzten Minute und verzweifelten dabei am Chemnitzer Keeper Jakub Jakubov.



"Wichtig wird es gegen Meppen, die richtige Balance zu finden", kündigte Wollitz an. Dafür steht ihm wieder Linksverteidiger Timo Perthel zur Verfügung, der beim 1:1 in Mannheim vor einer Woche noch wegen der fünften Gelben Karte gefehlt hatte.