FCM macht das Spiel - Fortuna nutzt eine Chance

FCM-Coach Jens Härtel veränderte seine Startelf, im Vergleich zu vor der Länderspielpause, auf zwei Positionen. Die beiden Offensivspieler Philip Türpitz und Tobias Schwede mussten jeweils angeschlagen pausieren. Dafür begannen Julius Düker und Richard Weil bei den Gästen. Dazu kam noch der bittere Ausfall von Rechtsaußen Tarek Chahed. Der Kicker zog sich beim Training einen Außenbandriss am rechten Knie zu.

Der 1. FC Magdeburg bejubelt den Treffer zum 1:0 durch Michel Niemeyer (16.). Bildrechte: IMAGO Im voll besetzten Kölner Südstadion boten beide Mannschaften von Anfang an Fußball mit offenem Visier. Den Magdeburgern merkte man an, dass sie unbedingt das erste Tor seit drei Partien erzielen wollten. Mit geschicktem und früh greifendem Pressing setzte man den SC unter Druck und verhinderte somit das schnelle Kombinationsspiel der Hausherren. Offensiv sorgte man selbst für das erste Ausrufezeichen der Begegnung. Michel Niemeyer setzte sich auf der rechten Außenseite durch und flankte auf den lauernden Christian Beck. Der Stürmer suchte sofort den Abschluss aus sieben Meter Torentfernung, scheiterte jedoch am stark reagierenden SC-Keeper Tim Boss (5.). Wenig später sorgte der vorherige Vorlagengeber selbst für die verdiente 1:0-Führung. Nach einem gut getimten Laufpass war Niemeyer durch und zirkelte den Ball clever am SC-Goalie Boss vorbei (16.).

In den nachfolgenden Minuten beherrschten die Gäste aus Sachsen-Anhalt weiterhin das Spielgeschehen und hätten die Führung weiter ausbauen können. Torschütze Niemeyer scheiterte mit seinem Freistoß aus ca. 25 Metern am linken Außenpfosten (33.). Kurz vor dem Halbzeit-Pfiff nutzen die Hausherren jedoch die einzige Chance und kamen durch einen Elfmeter zum glücklichen Ausgleich. Nico Hammann brachte Robin Scheu im Strafraum zu Fall. Den fälligen Strafstoß verwandelte Daniel Keita-Ruel (43.).

Köln fehlen die Ideen - Magdeburg belohnt sich für Aufwand

Nach der Halbzeitpause gingen beide Mannschaften mit unverändertem Personal in die zweiten 45 Minuten. Die Spielanteile verlagerten sich jedoch in den ersten Minuten. Der FCM lief den SC nicht mehr ganz so früh an und konzentrierte sich erst einmal auf die Abwehr-Arbeit. Offensiv-Chancen waren hier Mangelware. Die Kölner nahmen das Heft des Handelns in die Hand, ließen jedoch weiterhin jegliche spielerische Idee im Offensivverbund vermissen. Lediglich mit Fernabschlüssen, wie dem von Dominik Ernst (60.), konnte man für vereinzelte Gefahr sorgen.

Julius Düker (Mi./FCM) erzielte das viel umjubelte 2:1-Siegtor (62.). Bildrechte: IMAGO Für den nächsten Torjubel sorgten dann jedoch erneut die und gingen mit 2:1 in Führung. Im Strafraum setzte sich der Elfmeter-Verursacher Hammann durch und flankte auf den freien Julius Düker, der nur noch wenig Mühe hatte und unbedrängt einköpfte (62.). Die Kölner versuchten nun, durch offensive Auswechslungen, neues Leben in das Offensiv-Spiel zu bringen. Es fehlte aber weiterhin die letzte Präzision, um die stark geordnete FCM-Abwehr zu überraschen. Auf der Gegenseite verpassten Felix Lohkemper und Beck die Vorentscheidung (83./85.). SC-Keeper Boss war erneut hellwach und verhinderte mit Hilfe der Latte das 3:1 für den FCM. Am Ende spielte der Tabellen-Zweite die letzten Minuten locker herunter und sicherte sich somit einen wichtigen Auswärts-Dreier im Ausfstiegs-Kampf.

Das sagten die Trainer:

Uwe Koschinat (Köln): Gratulation an Jens und an Magdeburg. Es kann keine zwei Meinungen darüber geben, dass wir dieses Spiel heute verdient verloren haben. Und zwar nicht, weil sich zwei Mannschaften bespielt haben, sondern weil sich zwei Mannschaften bekämpft haben. In diesem Kampf waren wir heute in nahezu allen Bereichen zu häufig unterlegen. Magdeburg hat es geschafft uns im Zentrum perfekt zuzustellen. Wir hatten heute eine unglaublich hohe Zahl an unpräzisen Spielfortsetzungen. Uns ist es einfach nicht gelungen, den nächsten Ball sauber an den Mann zu bringen. Und dann ist es gegen Magdeburg so, dass du zu oft dem Ball hinterherläufst. Das kostet sehr viel Kraft. Überall wo wir waren, waren gefühlt zwei Magdeburger, die uns bekämpft haben. In Summe ist es deswegen eine verdiente Niederlage."

Jens Härtel (Magdeburg): „Durch die Qualität unserer Chancen waren wir hier heute der verdiente Sieger. Es war ein intensives Spiel in das wir gut reingekommen sind. Wir haben die Räume gut genutzt und sind häufig gerade in der ersten Halbzeit hinter die letzte Kette gekommen. Dann hatten wir eine Viertelstunde vor der Pause eine Phase, in der Fortuna gedrückt hat ohne klare Chancen herauszuspielen. Den Elfmeter haben sie sich dennoch erarbeitet. In der zweiten Halbzeit haben wir dann gut weitergemacht. Fortuna hat dann auch noch einmal gedrückt – richtig zugelassen haben wir aber nichts mehr. Wir haben leidenschaftlich verteidigt und den Charakter des Spiels angenommen. Meine Mannschaft war heute der verdiente Sieger."