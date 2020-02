Im spärlich besetzten Fritz-Walter-Stadion hatte der FSV Zwickau besonders in den ersten 30 Spielminuten mit dem quirligen-Kaiserslautern-Duo Florian Pick und Timmy Thiele zu kämpfen. Der Ex-Jenaer Thiele setzte sich in der 27. Minute klasse durch und kam frei zum Abschluss. Jedoch hatte FSV-Keeper Johannes "Katze" Brinkies etwas gegen einen Rückstand und rettet mit einer sensationellen Reaktion. Erst danach kamen die Westsachsen etwas in Rollen und erzielten durch zur Überraschung der mitgereisten Fans die vermeintliche 1:0-Führung (30.). Dieses wurde jedoch eine Abseitsstellung zurückgenommen. Die "Schwäne" erarbeiteten sich somit etwas Feldvorteile und hatten durch Marius Hauptmann und Leon Jensen noch zwei aussichtsreiche Chancen (34./38.).

Im zweiten Abschnitt verfiel der FSV erneut in alte Muster. Mit hohen und weiten Bällen, versuchten die Sachsen den FCK zu überrumpeln. Jedoch mit wenig Erfolg. Thiele & Co beschäftigten die Zwickau-Abwehr wieder in so einigen Spielsituation, konnten aber dank eines starken Stellungsspiels von Ali Odabas fast nie richtig gefährlich werden. Kurz vor dem Schlusspfiff gab es dann noch einen kurzen Aufreger. Lauterer Janik Bachmann beging ein unnötig grobes Foul an Julius Reinhardt (86.). Folglich musste dieser mit Gelb-Rot vom Platz. In den letzten Spielminuten konnte das Enochs-Team jedoch die Überzahl nicht ausnutzen und so blieb es beim 0:0.