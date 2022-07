Fußball-Drittligist FSV Zwickau hat die erste Testspielniederlage in der Vorbereitung hinnehmen müssen. Nach zuvor drei Siegen unterlagen die Westsachsen am Freitag trotz zweimaliger Führung beim Zweitligisten SSV Jahn Regenburg mit 2:6 (1:1). Der FSV ging per Kopfball von Lukas-Felix Krüger (11. Minute) in Führung, ehe Max Thalhammer (37.) für den Gastgeber ausglich.