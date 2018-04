Ein Kinderspiel wird dieses Vorhaben beim FSV garantiert nicht. Zwickau hat den Klassenerhalt sicher und "will die vier restlichen Spiele genießen", sagte Torsten Ziegner. Der FSV-Trainer, der in der kommenden Saison auf den Trainersessel nach Halle wechselt, machte deutlich, dass sein Team die Punkte nicht verschenken wird: "Wir werden trotzdem alles dafür tun, um das Spiel zu gewinnen und den KSC zu ärgern." Sollte dies gelingen, gibts garantiert aus Wiesbaden ein Sonderlob. Die Hessen werden den Sachsen die Daumen drücken und gleichzeitig ein Videostudium betreiben. Der nächste Gegner von Wehen-Wiesbaden am kommenden Sonnabend ist nämlich Zwickau.