Bereits nach wenigen Sekunden warf sich René Lange in einen Schuss von Tobias Rühle und kurz darauf zeigte sich der 29-Jährige auf der linken Angriffsseite. Er bediente Nils Miatke, der aus 17 Metern trocken ins linke untere Eck abzog - 1:0 (4.). Für den Mittelfeldmann, der nach einer Rotsperre wieder in die Startelf zurückkehrte, war es der zweite Saisontreffer. Danach diktierten die Gastgeber das Geschehen und erzeugten vor allem bei Eckbällen Gefahr. SCP-Keeper Maximilian Schulze Niehues zeigte sich dabei als Unsicherheitsfaktor. Kapitän Adriano Grimaldi köpfte die beste Chance der Münsteraner über den Kasten (43.).

Torsten Ziegner (Zwickau): "Wir haben einen verdienten Sieg gelandet. In der ersten Minute hatten wir richtig Glück. Ab da waren wir aber im Spiel. In der ersten Halbzeit haben wir die Räume genutzt. Nach der Pause waren wir dann nicht mehr so zwingend. Das war vielleicht auch Kopfsache und dem späten Punktverlust in der letzten Woche geschuldet. Wir haben heute stark verteidigt und gehen mit einem guten Gefühl ins Wochenende."