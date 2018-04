Die Gästen zogen sich in der Folge weit zurück, Zwickau fand keine Mittel dagegen. Chancen ergaben sich so fast nur durch Standards, wie bei den beiden Freistößen von René Lange in aussichtsreicher Position, die beide in der Mauer landeten (9./24.). Auf der anderen Seite stand Brinkies beim Freistoß von Marcos Alvarez auf seinem Posten (41.). In der fünften Minute der Nachspielzeit dann doch noch der Ausgleich, nachdem Jan Washausen nach einer Ecke im Stile eines Torjägers abschloss.

Torschütze Jan Washausen mit erhobener Faust. Bildrechte: IMAGO