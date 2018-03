Und Schnellbacher machte seinem Namen weiter alle Ehre. In der 9. Minute spritzte er nach einem Fehler von Nico Antonitsch in einen langen Ball, umkurvte Brinkies und schob zum 2:0 ein. Die Zwickauer mussten sich kurz schütteln und erspielten sich dann Chance um Chance. Die besten hatten Fabian Eisele, der aus sechs Metern die Kugel über den Kasten jagte (27.), Ronny König, dessen Abschluss VfR-Keeper Daniel Bernhardt noch aus dem Winkel fischte (30.) und wieder Eisele, der mit einem Kopfball aus drei Metern Bernhardt erneut zu einer Glanzparade zwang (37.).

Auch nach Wiederanpfiff ging das Spiel vorerst nur in eine Richtung. Die Gäste konnten sich Mitte der zweiten Hälfte dann etwas befreien, es schien beim 0:2 zu bleiben. Aus dem Nichts fiel der Anschluss: Mike Könnecke wollte auf König flanken, der kam nicht an den Ball und der eingewechselte Daniel Gremsl stieß gedankenschnell dazwischen (80.). Sechs Minuten später fiel schließlich der Ausgleich. Eine Flanke aus dem Halbfeld machte König fest, der Schuss des ebenfalls eingewechselten Fabian Schnabel wurde noch abgefälscht und ging über Bernhardt ins Tor. König hatte in der 90. Minute sogar noch den Siegtreffer auf dem Fuß, aber wieder wuchs Bernhardt über sich hinaus. So blieb es beim verdienten Unentschieden.