Es bieten sich drei Varianten an für den Ersatz. Marius Hauptmann und Janik Mäder würden einen positionsgetreuen Wechsel darstellen. Beide Spieler wurden in der laufenden Saison schon für Schröter eingewechselt und haben sich bewiesen. Vor allem Hauptmann könnte die ideale Lösung sein, wenn es um Konterfußball geht. Laut Schnelligkeitsmessungen im Training, ist der ehemalige Kicker von der SG Dynamo Dresden der schnellste Akteur in Reihen des derzeitigen Tabellenachten. Er erzielte sogar in der Partie gegen den FC Carl Zeiss Jena einen Treffer. "Ich hoffe natürlich, dass ich eine Chance von Beginn an bekomme. Ich habe immer versucht, wenn ich eingewechselt wurde, Tempo reinzubringen", fühlt sich der erst 20-jährige Hauptmann gewappnet.

Gut möglich ist allerdings auch eine dritte Variante, die bereits in Unterhaching nach Schröters Ausfall in der 31. Minute ganz gut funktionierte. Enochs brachte Nils Miatke auf dessen angestammter Position vorn links, Viteritti wechselte dafür auf die rechte Seite. Dort kann er zwar seinen stärkeren rechten Fuß für den Torabschluss nicht ganz so gut einsetzen, als wenn er von der linken Seite nach innen dribbelt und dann abzieht. Doch für den viermaligen Saisontorschützen ist der Wechsel kein Problem. "Wo ich spiele, ist letztlich egal. Hauptsache, wir gewinnen." Rotiert Nils Miatke am Freitag für den verletzten Morris Schröter in die Startelf der Zwickauer? Bildrechte: imago images / Picture Point

Oliver Zapel: "So langsam die Schnauze voll"

Beim Konkurrenten aus Baden-Württemberg ist dagegen spielerisch der Wurm drin. Gegen Eintracht Braunschweig kassierte die SG Sonnenhof Großaspach am Sonntag bereits die siebte Saisonniederlage und verharrt damit weiterhin im Tabellenkeller. Cheftrainer Oliver Zapel will von guten Spielen nichts mehr hören und bemängelt auch eine Benachteiligung seiner Mannschaft. Sein Team grüßt mit sechs Fehlentscheidungen gegen sich von der "Tabellenspitze" in dieser Kategorie. Für Großaspach-Trainer Oliver Zapel genug, um etwas aus der Haut zu fahren: "So langsam habe ich die Schnauze voll", beendete der Coach ein Interview mit Magenta-Sport. Die Nerven liegen also ein bisschen blank beim Tabellen-18. Großaspach-Trainer Oliver Zapel wirkte in letzter Zeit oftmals leicht "angefressen". Kein Wunder bei den letzten Ergebnissen seines Teams. Bildrechte: imago images/Jan Huebner