Die Lübecker sind im heimischen Stadion Lohmühle bisher ohne Punktverlust gegen Dynamo Dresden. Zweimal traten die Elbestädter bisher in der Marzipanstadt an, beide Male behielt der VfB die Oberhand. Auch wenn die Pleiten aus den Spielzeiten 2006/07 und 2007/08 in der damals zweigleisigen Regionalliga datieren – ein Zähler, geschweige denn ein Treffer sprang für Dynamo bisher nicht heraus. Auswärts in Dresden holte der VfB damals ein Unentschieden und kassierte eine Niederlage.