Bereits nach 20 Sekunden gab es die erste dicke Gelegenheit für die Gäste durch Daniel Keita-Ruel, der frei vor dem HFC-Tor auftauchte und sein Schuss gerade noch von Schlussmann Oliver Schnitzler, der den Vorzug vor Tom Müller erhielt, pariert werden konnte. Fortuna war auch in der ersten Viertelstunde das bissigere Team, das mit direktem Spiel immer wieder gefährlich vor das Hallenser Gehäuse kam. So auch in der 21. Minute, als nach einer Flanke von Dominik Ernst Keita-Ruel per Flugkopfball die verdiente Gästeführung markierte.

Nach 20 Minuten fand der HFC besser in die Partie und kam zu einigen Möglichkeiten. So traf Toni Lindenhahn aus zehn Metern den Ball nicht richtig (28.), ehe Klaus Gjasula erst per Kopf und dann mit einem Nachschuss scheiterte (32.). Eine weitere gute Chance vor der Pause hatte auch Hilal El-Helwe mit einem Flachschuss aus zentraler Position, doch Kölns Keeper Tim Boss war rechtzeitig unten (42.).

Nach dem Wechsel kamen die Gastgeber schwungvoll aus der Kabine, doch in der 56. Minute schlugen erneut die Kölner eiskalt zu. Dabei legte Mathias Fetsch bei einem Klärungsversuch den Ball unfreiwillig für Nico Brandenburger auf, der aus Nahdistanz keine Mühe hatte einzuschieben. Trotz des zweiten Gegentores blieb der HFC am Drücker. Fabian Baumgärtel vergab den möglichen Anschluss aus Nahdistanz kläglich (63.), als er die Kugel klar am Tor vorbeischoss. Besser machten es erneut die Domstädter, die konsequent die sich bietenden Räume nutzten. So traf Christoph Menz in der 76. Minute flach aus zehn Metern zum 3:0, was die Vorentscheidung bedeutete. Halle bemühte sich zwar weiterhin um den Ehrentreffer, doch es reichte nur noch zu einer guten Chance durch Ajani, der in der 88. Minute an Boss scheiterte.