HFC-Coach Torsten Ziegner begann mit vier Änderungen. Nick Galle, Toni Lindenhahn, Felix Drinkuth und Florian Hansch begannen für Niklas Kastenhofer, Dennis Mast, Julian Guttau und Niklas Landgraf. Zu Beginn schienen sich diese Umstellungen nicht negativ ausgewirkt zu haben, denn Halle war um Spielkontrolle bemüht. Die beste Möglichkeit vergab Hansch aus 15 Metern (drüber/18.). Etwa Mitt der ersten Hälfte wendete sich das Blatt. Köln erwischte nun eine Drangphase. Albert Bunjaku, der bereits auf vier Saisontore kommt, scheiterte aus zehn Metern an Kai Eisele im HFC-Tor. Nach der anschließenden Ecke köpfte Dominik Lankus knapp vorbei. Mike Wunderlich hatte zwei weitere dicke Gelegenheiten, scheiterte aber jeweils an Eisele (32./41.).

Sebastian Mai (Archiv/re.) sorgte für die HFC-Führung. Bildrechte: imago/Kirchner-Media

Nach der Pause agierte Halle eiskalt. Mit der ersten Möglichkeit gingen die Gäste durch eine Standardsituation in Front, als Sebastian Mai am höchsten stieg und aus Nahdistanz einköpfte (53.). Danach übernahm Köln die Initiative, doch Lanius (57./daneben) und Abwehrchef Tobias Willers (gehalten/62.) scheiterten per Kopf. Halle konnte kaum für Entlastung sorgen. Wenn, wurde es jedoch gefährlich - so wie bei Joppeks Schuss aus 25 Metern (drüber/65.). Bis zum Schluss sahen die 3.100 Zuschauer wenig Spielfluss. Dafür stieg die Intensität, es wurde um jeden Meter verbissen gekämpft. Während Halle defensiv den Ball meist vom Tor weghalten konnte, nutzte der eingewechselte Pascal Sohm eine Unaufmerksamkeit der Gastgeber, lief alleine aufs Kölner Tor zu und traf per Flachschuss ins linke Eck zum 0:2 (76.). Die Schlussoffensive Kölns überstand der HFC, es blieb beim 0:2. Während Köln die erste Niederlage kassierte, feierte Halle den zweiten Sieg in Serie.