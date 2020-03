In diesem Stil ging es zunächst weiter: Nur Sekunden nach dem Wechsel traf Fetsch die Latte. Zwei Minuten rappelte es, aber auf der anderen Seite: Elva nutzte eine Rechtsflanke von Eckert Ayensa zur überraschenden Gästeführung. Zum zehnten Mal in Folge lag Halle zurück. An diesem Rückstand hatte die Atalan-Elf zu knabbern. Ingolstadt hatte scheinbar alles im Griff, verpasste aber den Knockout. Dann nahm nach einer Ecke in der Nachspielzeit der eingewechselte Hilßner Maß und knallte die Kugel per Dropkick aus 22 Metern in die Maschen. Der Rest war Jubel und Erleichterung auf Seiten des HFC.

HFC-Jubel nach dem sehr späten Ausgleich Bildrechte: imago images/Picture Point LE