Nach der Pause nahmen die Strafraumsituationen auf beiden Seiten merklich ab. Daher bahnte sich an, dass der erste grobe Fehler die Partie vorentscheiden könnte. Und so kam es auch. Der starke Opoku provozierte an der Außenlinie einen Hallenser Ballverlust, setzte dann Pascal Breier ein, der im Strafraum das Auge für Korbinian Vollmann hatte - Vollmann behielt die Ruhe und versenkte aus neun Metern. Bitter für HFC-Schlussmann Kai Eisele: Der Schuss war unhaltbar abgefälscht (64.).



Halle bleibt durch die siebte Saisonniederlage bei 32 Punkten, während die Rostocker einstweilen in die obere Tabellenhälfte sprangen und bis auf einen Zähler an den HFC heranrückten.