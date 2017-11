Beim Halleschen FC kehrte Klaus Gjasula nach Problemen mit dem lädierten Mittelfuß in die Startelf zurück und das merkte man dem HFC an. Die Elf von Rico Schmitt trat geordnet auf, spielte Angriffe konsequent zu Ende und ließ in der Abwehr wenig zu. Die spielerische Überlegenheit bescherte den Hallensern eine frühe Führung. Fabian Baumgärtel nutzte dabei einen Zuckerpass von Gjasula und vollende im Strafraum mit rechts ins lange Eck zur 1:0-Führung (10.).