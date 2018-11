Den siebten Saisonsieg und zweiten Erfolg in Serie machte das Team von HFC-Coach Torsten Ziegner bereits in der ersten Hälfte perfekt. Der HFC ging offensiv mit drei Spitzen in die Partie - die mutige taktische Ausrichtung wurde gleich zu Beginn belohnt. Mathias Fetsch brachte den HFC nach schöner Vorarbeit von Angriffs-Kollege Pascal Sohm in Führung: Unbedrängt traf er aus 16 Metern an den Innenpfosten und ins Tor (13.). Wenig später erhöhte Sebastian Mai. Diesmal legte Fetsch auf, HFC-Angreifer Mai konnte im Fünf-Meter-Raum mühelos einschieben (29.).



Zu diesem Zeitpunkt hätte der HFC bereits höher führen können. Mai (2./4./15.), Sohm (12.) und Fetsch (21.) hatten weitere Hochkaräter.

Fetsch trifft - 1:0 für den HFC. Bildrechte: imago/Eibner