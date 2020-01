Die Leistungen der Kontrahenten auf dem Rasen hielten jedoch besonders in den letzten zwei Monaten vor der Winterpause nicht mehr Schritt mit den eigenen Ambitionen. Sowohl der FCH als auch der HFC schielen eigentlich zu den Aufstiegsplätzen. Aber der zwischenzeitlichen Spitzenreiter aus Halle (jetzt Sechster) hinkt nach nur zwei Siegen aus den letzten acht Spielen dem zweitplatzierten FC Ingolstadt fünf Zähler hinterher. Hansa holte im gleichen Zeitraum neun Punkte und steckt in der zweiten Tabellenhälfte fest.



Doch beide Teams, die jeweils im türkischen Belek ihr Trainingslager abhielten, schöpften in der Vorbereitung neuen Mut. Rostocks Jens Härtel, dessen Vertrag zu Jahresbeginn bis 2021 verlängert wurde, peilt weiter "mindestens den fünften Platz" an und hofft insgeheim auf noch mehr: "Im Idealfall rutschen wir vielleicht ganz oben rein", aber "dafür musst du in den ersten Spielen direkt da sein."